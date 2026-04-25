Izraeli sulmon Libanin, pavarësisht armëpushimit tre-javor mes palëve, duke vrarë 15 luftëtarë të Hezbollahut. Sulmet erdhën pas pretendimeve se edhe Hezbollahu ka lëshuar raketa ndaj izraelitëve.
Në një deklaratë në mediat sociale, ushtria izraelite tha se tre anëtarë të Hezbollahut “që udhëtonin në një furgon të armatosur” u vranë në Libanin jugor, pa dhënë një vendndodhje specifike.
Po ashtu, ushtria tha se vrau një tjetër anëtar të Hezbollahut, “i cili po ngiste një motoçikletë” në jug të vendit, në atë që IDF-ja e përshkroi si “vija e përparme e mbrojtjes” (ose “vija e verdhë”), një zonë në territorin libanez në kufi me Izraelin, të cilën trupat e IDF e kanë pushtuar. Ushtria njoftoi se dy anëtarë të tjerë të Hezbollahut u vranë në një sulm ajror, duke pretenduar se ata “paraqisnin një kërcënim për forcat e IDF-së që vepronin në Libanin jugor”.
Izraeli sulmoi pasi forcat e saj të mbrojtjes zbuluan dy raketa të lëshuara nga Libani Jugor, duke bërë që të ndizen sirenat e alarmit në tri qytete izraelite. “Pas alarmeve në tri qytetet e vendit, u zbuluan dy raketa të lëshuara nga Libani drejt territorit izraelit.
Një raketë u shkatërrua me sukses dhe një tjetër ra në një zonë të hapur”, njoftoi IDF-ja, duke shtuar se nuk pati viktima, por ngjarja u përshkua si një “shkelje e hapur e marrëveshjes së armëpushimit nga Hezbollahu”. Luftimet midis Izraelit dhe Hezbollahut janë përshkallëzuar ditët e fundit, duke sinjalizuar një përkeqësim të situatës së sigurisë dhe duke kërcënuar të prishë armëpushimin që u zgjat nga Donald Trump të enjten.
