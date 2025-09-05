Rregullatorët e Bashkimit Europian kanë gjobitur Google me 2,95 miliardë euro për shkeljen e ligjeve të konkurrencës së bllokut duke favorizuar shërbimet e veta të reklamimit dixhital, çka shënon penalitetin e katërt për gjigantin teknologjik dhe një tërheqje nga kërcënimet e mëparshme për ndarjen e kompanisë.
Komisioni Europian e ka urdhëruar kompaninën amerikane që t’u japë fund “praktikave të vetë-favorizimit” dhe të ndërmarrë hapa për të ndaluar “konfliktin e interesit” në zinxhirin e teknologjisë së reklamimit, raporton The Guardian.
Hetimi i komisionit zbuloi se Google “kishte abuzuar” me pozitat e tij në ekosistemin e teknologjisë së reklamave.
Google tha se vendimi ishte “i gabuar” dhe do ta apelojë.
“Vendos një gjobë të pajustifikuar dhe kërkon ndryshjime që do të dëmtojnë mijëra biznese europiane duke e bërë më të vështirë që ata të prodhojnë para”, tha drejtoresha e marrëdhënieve rregullatore të kompanisë, Lee-Anne Mulholland.
Vendimi vjen dy vite pas njoftimit të akuzave të anti-besimit nga Komisioni Europian. Asokohe, komisioni kishte thënë se e vetmja mënyrë që Google të sheshonte shqetësimet ishte të shiste pjesë të biznesit. Por ky vendim shënon një tërheqje nga qëndrimi i mëparshëm dhe në kontekst janë tensionet mes Brukselit dhe administratës Trump lidhur me tregtinë, tarifat dhe teknologjinë.
Disa zyrtarë të lartë europianë thanë se komisioni po kërkon shitje të detyruar për shkak të çështjeve të mëparshme që kanë përfunduar me gjoba dhe kërkesa që Google të ndalojë praktikat kundër konkurrencës, të cilat nuk kanë funksionuar dhe kanë lejuar që kompania të vazhdojë me të njëjtën sjellje, në një formë tjetër.
Gjoba vjen pas një hetimi formal të hapur në qershor 2021.
