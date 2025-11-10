Analisti Mentor Nazarko, duke komentuar thirrjen e Sali Berishës nga SPAK, në kuadër të hetimeve për 21 janarin, u shpreh se ish-kryeministri duhet të thotë përpara drejtësinë të vërtetën e vet për këtë ngjarje kaq të rëndë.
“Dy momente duhen evidentuar, mendoj unë, që në lidhje me zotin Berisha, SPAK-u po lëviz në dy çështje. Një çështje është çështja e privatizimit të klubit “Partizani”, në të cilin përgjegjësia e tij ngjan domethënë kryesisht e tipit favorizues, por që është vështirësisht e mbrojtshme, po flasim pikëpamjet e vërtetimit të përgjegjësisë drejtpërdrejt.
Zoti Berisha, në qoftë se ka ndodhur favorizim, ka ndodhur nëpërmjet vendimeve të Këshillit të Ministrave. Megjithatë, ajo çështje u hap.
21 janari është një nga çështjet më tragjike që e ka njollosur demokracinë shqiptare.
Ne, në emër të pajtimit kombëtar kemi tejkaluar një ngjarje të madhe përgjegjësitë e atyre që bënë 1997-ën, të cilët mund të kenë qenë dy krahëve.
Por ama, ngjarja e 21 janarit duhet zbuluar, dhe këtë kuptim zoti Berisha e ka shumë të vështirë. Duhet ta kapërcejë edhe atë që thotë, që po thotë se është zoti Rama që e ka penguar drejtësinë, se unë kam kërkuar hetim ndërkombëtar. Çfarë hetimi ndërkombëtar ka kërkuar zoti Berisha? Zoti Berisha duhet ta thotë përpara drejtësisë atë që është e vërteta e vet. Edhe nëse ai s’ka qenë urdhëruesi që qëlloni apo zbatoni ligjin në këtë formë të tillë, prapë se prapë ai ngarkohet me përgjegjësi të rënda për një ngjarje si kjo”- tha Nazarko.
Leave a Reply