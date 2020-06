Me titullin e Bundesligës të siguruar tashmë, në pritje të finales së Kupës së Gjermanisë dhe Champions-it, që do të rifillojë në gusht, Bayern Munich ëndërron “tripletën”. Një sukses që e shijoi për herë të fundit në sezonin 2012-2013 me Jupp Heynckes në stol. Për t’i trazuar ëndrrat e tifozëve bavarezë, sidoqoftë, vjen një lajm bombë, i raportuar nga “Sport Bild”: Thiago Alcantara, në fakt, ka vendosur të largohet nga ekipi bavarez në fund të këtij sezoni.

Më 4 maj pati një takim midis mesfushorit spanjoll dhe menaxhmentit të Bayernit, i cili i kishte ofruar atij një kontratë të re (ajo aktuale skadon në vitin 2021) Dukej se “tymi i bardhë” do të mbërrinte brenda një kohe të shkurtër, por dëshira e futbollistit për të provuar një përvojë tjetër, mbizotëroi mbi gjithçka. “Bild” e motivon zgjedhjen e Thiago me qëllimin për t’u bashkuar me një klub tjetër të shkëlqyer në moshën 29 vjeç. Pra, do të jetë një nga rastet e fundit për të siguruar kontratë të rëndësishme në pragun e 30 vjetorit, ditëlindje që do ta festojë 11 prillin e vitit të ardhshëm.

E ardhmja e ish-mesfushorit të Barcelonës mund të jetë Premier League, ndoshta Liverpool, i cili, megjithatë, nuk ka bërë ende një ofertë të qartë. Trajneri Klopp e pëlqen shumë spanjollin, sepse e konsideron ideal për stilin e tij të lojës. Zbarkimi i Thiago në Itali është më i ndërlikuar. Interi ka pasur mundësinë të huazojë vëllain e tij, Rafinha, një keqardhje e madhe për menaxhmentin zikaltër, që dy vite më parë nuk arriti të gjente një marrëveshje për blerjen përfundimtare. Kush e di, ndoshta në “San Siro”, brenda disa muajsh mund të ketë vend për një Alcantara tjetër.