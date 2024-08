Sali Berisha edhe një herë tjetër ka thyer masën e arrestit të shtëpisë, të caktuar nga GJKKO!

Ditën e sotme ai ka takuar ish-deputetin e Kosovës Gani Geci, një personazh me dritëhije në Prishtinë, i dënuar për vrasja.

Geci ka qenë së bashku edhe me disa persona të tjerë në ambientet e banesës së ish-kryeministrit, teksa fotot i ka postuar në rrjetin e tij socila të Facebook.

“Lufta ka një ligj me vetëm dy nene:

Neni 1) Kurrë mos u dorëzo.

Neni 2) Mbaje mend të parin.

Salih Berisha nuk dorëzohet kurrë!

Sot ishim në takim me kryetarin njëherit edhe kryetari historik i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Z. Sali Berisha.

Takimin na e mundësoi Z. Agim Rexha, kryetar nderi i Shoqatës Pan-Shqiptaro-Amerikane VATRA në Amerikë. Bashkë me ne ishin Adnan Merovci, Hysen Ibrahimi, vëllai im Fadil Geci, dhe unë, Gani Geci.

Folem gjerë e gjatë për rrjedhën historike të ngjarjeve në Republikën e Kosovës dhe Shqipërisë që nga viti 1991 deri më sot.

Z. Berisha, faleminderit për pritjen edhe në këto rrethana të jashtzakonshme!

Ju jeni frymëzim i qëndresës për qindra mijëra shqiptarë.

I shpjegova se si një herë një ushtarak amerikan në Kosovë me emrin Bill Krieger më pat thënë:

“Lufta ka një ligj me vetëm dy nene:

Neni 1) Kurrë mos u dorëzo.

Neni 2) Mbaje mend të parin.”

Falendërim i veçantë shkon edhe për Diplomatin e Karrierës Z. Mal Berisha.

P.S.

Unë gjithashtu e falendëroj kryetarin Agim Rexha për ftesën që më kishte bërë 21 vjet më parë për të vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes kongresmenit Eliot L.Engel!”, shkruan ai.