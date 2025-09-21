Policia ka arrestuar Valter Bamin, pasi theu masën e sigurisë “arrest shtëpie”.
Gazetarja e Top Channel, Dorjana Bezat, raporton se ai po shoqërohej nga një vajzë në momentin që u pikasën nga policia rrugore.
Valter Bami së bashku me shoqëruesen, e cila po drejtonte makinën, u ndaluan tek rrethrrotullimi i luleve në Elbasan.
Pas verifikimeve të kryera, rezultoi se personi që ndodhej në makinë ishte Valter Bami, i cili është nën masën e sigurisë “arrest shtëpie”.
Pas kësaj ai u shoqërua në Policinë e Elbasanit për të vijuar me procedurat e tjera.
Valter Bami mbetet një nga personat e dyshuar për përfshirje në atentatin e ndodhur në Larushk të Krujës, ku mbeti i vrarë 29-vjeçari Ramazan Sino.
