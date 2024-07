Historia e rëndë në Fier, ku Xhuliano Miho vrau bashkëjetuesin e bashkëshortes Xhimi Bakaj vijon të bëjë bujë.

Teksa nëna e autorit të vrasjes kujdeset që t’ia hedhë fajin vajzës, në një lidhje telefonike në emisionin “Me Zemër të Hapur” ajo u përball edhe me ish nusen e saj.

Teksa nëna e autorit shprehet se ishin përpjekur që ta qetësonin situatën, por autori dhe viktima shpesh herë janë përplasur, edhe policia nuk ka marrë masat e duhura.

Ndërkohë që 27-vjeçarja, shprehet se për çdo gjë që thuhet ajo ka fakte dhe regjistrime kundër autorit, sepse ky i fundit i ka shantazhuar, kërcënuar dhe paralajmëruar për ngjarjen.

Pjesë nga intervista:

Nëna e autorit të ngjarjes, Xhuljano Miho: Xhimin e mori në qafë ajo vajzë, jo djali im. Ajo i përdori të dy djemtë, unë i them ngushëllime familjes dhe i kërkoj falje, por fajin e kishte nusja jo djali im e viktima.

27-vjeçarja: Unë dua të them që çdo gjë e kam me regjistrim, zonja po të ishte aq nënë e mirë u fliste tamam si djem por ajo ka folur pisët, ajo ka folur me Xhimin

Nëna e autorit: I ndjeri shnate në telefon, ndërsa unë kam thënë një fjalë banale për nusen, i thash mos u merr me atë. Ai shkruante sms e shante, ne kërkuam ndihmë të takojmë familjarët e tij por ata nuk erdhën.

27-vjeçarja: Unë i kam kërkuar ndihmë, ajo më tha kokat të hanë, mua nuk më intereson fare

Nëna e autorit: Mashtruse

27-vjeçarja: Po po unë e kam telefonuar dhe i kam thënë të më ndihmonte, unë dua që psikologia ti marrë në pyetje, sepse unë nuk e lë këtë ngjarje, e vërteta do të dalë dhe ai duhet të kalbet në burg.

Nëna e autorit: Ai nuk e donte më nusen, ai donte fëmijët, por për sharjet e kërcënimet ai ka qenë me nerva, unë nuk doja që Xhimi të futej në burg as djali im.