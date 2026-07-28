Presidenti amerikan, Donald Trump kritikoi publikisht kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, për të dytën ditë radhazi të martën, disa orë përpara se të dy liderët kishin planifikuar të takoheshin në Shtëpinë e Bardhë.
Duke folur në një intervistë me Fox News, Trump tha se Netanyahu duhet të kishte diskutuar me të privatisht shqetësimet mbi objektin bërthamor nëntokësor të Malit Pickaxe të Iranit në vend që ta ngrinte çështjen publikisht.
Trump sugjeroi që Netanyahu po e theksonte faqen sepse donte të bindte Washingtonin të mbetej i përfshirë në konfliktin me Iranin.
“Nuk kam nevojë që Bibi të më tregojë”, tha Trump, duke shtuar se SHBA-ja ishte plotësisht në dijeni të zhvillimeve në objekt dhe e dinë “saktësisht se çfarë po ndodh”.
Ai gjithashtu paralajmëroi se SHBA-ja do ta “heqë shumë lehtë” nëse Irani nuk arrin të arrijë një marrëveshje me Washingtonin.
Vërejtjet erdhën një ditë pasi Trump dukej se hodhi poshtë kundërshtimin e raportuar të Netanyahut ndaj shitjeve të armëve nga SHBA në Turqi.
Duke iu përgjigjur kritikave nga Izraeli për shitjet e mundshme ushtarake në Ankara, Trump mbrojti Turqinë si një aleat të rëndësishëm të SHBA-së, e përshkroi presidentin Recep Tayyip Erdogan si mik dhe tha se askush nuk do t’i diktonte atij se çfarë pajisje ushtarake mund të shesë SHBA-ja.
Trump dhe Netanyahu pritet të takohen më vonë të martën në Shtëpinë e Bardhë, për Iranin, Gazën dhe sigurinë më të gjerë rajonale që pritet të dominojnë agjendën.
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