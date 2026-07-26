Kryeministri Edi Rama ka reaguar mbi sulmin në paradën e krenarisë në Berlin, ku mbeti i vdekur një person dhe u plagosën 16 të tjerë.
Kreu i qeverisë përmes një postimi në “X” shprehet “thellësisht i tronditur” për ngjarjen, duke theksuar se nuk mund të ketë asnjë tolerancë ndaj urrejtjes, dhunës apo ekstremizmit.
“Jam thellësisht i tronditur nga lajmi tragjik që vjen nga Berlini. Në emër të Qeverisë së Shqipërisë, shpreh solidaritetin tonë më të sinqertë me Gjermaninë dhe popullin gjerman. Nuk mund të ketë asnjë tolerancë për urrejtjen, dhunën apo ekstremizmin, në çfarëdolloj forme që ato shfaqen. Ato kërcënojnë jo vetëm sigurinë e qytetarëve tanë, por edhe vetë vlerat mbi të cilat qëndrojnë demokracitë tona. Duhet të qëndrojmë të bashkuar kundër tyre, me vendosmëri dhe pa asnjë hezitim. Në këto çaste të vështira jam me familjen e viktimës dhe u uroj shërim të plotë e sa më të shpejtë të gjithë të plagosurve. Shqipëria qëndron pranë Gjermanisë”, shkruan Rama.
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