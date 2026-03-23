Udhëheqësi i ri Suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, është “i plagosur, i izoluar dhe nuk u përgjigjet mesazheve që i përcillen”, thanë zyrtarë të sigurisë amerikane dhe izraelite për The Washington Post.
Sipas zyrtarëve izraelitë, Trupat e Gardës Revolucionare Islamike dhe disa klerikë kanë forcuar kontrollin e tyre mbi Iranin.
Faqja e lajmeve Axios raportoi të shtunën se Agjencia Qendrore e Inteligjencës e SHBA-së, Mossadi i Izraelit dhe organe të tjera të inteligjencës po punojnë për të zbuluar gjurmët e Khameneit, pasi ai mbetet i padukshëm që kur u shpall udhëheqësi i ri suprem pas vrasjes së babait të tij.
Izraeli ka thënë se synon ta eliminojë sundimin klerikal të Iranit duke shkatërruar programet e tij bërthamore dhe të raketave balistike dhe duke krijuar kushte që iranianët t’i rrëzojnë sunduesit e tyre.
Mojtaba Khamenei i nuk është parë në publik asnjëherë prej para sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, të cilat vranë babanë e tij dhe zyrtarë të tjerë iranianë më 28 shkurt.
