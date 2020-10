Donald Trump na ka thënë hapur se po planifikon të vjedhë zgjedhjet. Në muajt e fundit ai ka deklaruar në mënyrë të qartë se çdo zgjedhje në të cilën ai nuk do të fitojë do të shpallet e manipuluar dhe e paligjshme.

Ai ka pretenduar në mënyrë të përsëritur dhe kundër të gjitha provave se fletëvotimet me postë janë të pavlefshme. Ai dhe aleatët e tij në Senatin e SHBA-së po nxitojnë një të nominuar nga e djathta në gjykatën supreme në mënyrë që të sigurojnë që gjykata do ta shpallë atë fitues nëse ka ndonjë pasiguri në rezultate.

Ka pasur shumë pak diskutim se si mund të ndalet Trump. Përballë deklaratave të hapura të planeve për të përmbysur mbetjet e copëtuara të demokracisë në këtë vend, jashtëzakonshmëria amerikane duket se ka joshur shumë njerëz në një ndjenjë false të vetëkënaqësisë që një grusht shteti nuk mund të ndodhë në SHBA. Por një grusht shteti do të ndodhë nëse të gjitha votat nuk llogariten dhe nuk nderohen. Pra, çfarë duhet të bëhet për të ndaluar këtë?

Plani kryesor për të penguar komplotin e Trump për të vjedhur zgjedhjet, artikuluar me forcë nga Jamelle Bouie, konsiston në mobilizimin e votuesve të penduar në shtetet e fushës së betejës për të dalë së bashku me shumicën që nuk zgjodhi Trump në 2016, duke prodhuar një ndryshim të pandalshëm.

Studiues të tillë si shkencëtari politik Stephen Zunes, i cili studioi një duzinë përpjekjesh për grusht shteti në botë që nga viti 1958, kanë treguar se forcat e opozitës që nuk u përgatitën për një grusht shteti shpesh humbnin kohë të vlefshme për ndërtimin e aleancave dhe mobilizimin për veprim më pas. Përgatitja paraprake shpesh bënte një ndryshim vendimtar në mposhtjen e përpjekjeve për grusht shteti.

Shumë strategji të tjera me siguri do të lindin ndërsa njerëzit organizohen për të fshirë një grusht shteti. Plane të tilla si këto për të mobilizuar njerëzit nuk do të jenë të kota nëse qëllimi i deklaruar i Trump për të qëndruar në pushtet rezulton të jetë thjesht një bllof.

Por nëse Trump i fiton zgjedhjet në mënyrë legjitime, për shembull, do të na duhet rezistencë masive jo e dhunshme në mënyrë që t’i kundërvihemi asaj që sigurisht do të jetë një axhendë mahnitëse regresive gjatë katër viteve të ardhshme.

Dhe edhe nëse zgjedhjet vazhdojnë pa pengesa dhe Biden është fitimtar, progresistët do të duhet të mbajnë presionin e popullit për të filluar politika kuptimplota që adresojnë krizën e klimës, dhunën e policisë dhe morinë e problemeve të tjera që shqetësojnë SHBA aktualisht.

