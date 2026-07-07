Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën për mediat sot në 7 korrik kritikoi ashpër librin “The Albanian Files”.
Berisha shprehet se libri është dosje e zezë për grabitjen e pronave në jug. Ai shtoi se Rama e ka kthyer Shqipërinë në çiflig personal.
Libri i kuq ‘Dosja shqiptare’ është akuza më e rëndë ndaj një kryeministri apo presidenti republike, ndaj një diktatori të çdo lloj diktature qoftë ai, që dëshmon se ky njeri nuk njeh Kushtetutë, nuk njeh ligjet kombëtare dhe as ndërkombëtare. Tentakulat e mafies së rrezikshme që po rrafshon kodra dhe po zhbën çdo gjë në jug, de facto po shpopullon me forcën e narkoeurove brigjet e Shqipërisë. Projektet në libër janë të porositura me udhëzimin e Edi Ramës, projektet janë miratuar nga Rama”, tha Berisha.
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