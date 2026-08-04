Niveli i ujit në liqenin e Fierzës vijon të bjerë si pasojë e temperaturave të larta dhe mungesës së reshjeve. Prurjet nga lumenjtë që e furnizojnë rezervuarin më të madh të vendit kanë rënë ndjeshëm, duke arritur aktualisht në rreth 80 metër kub ujë në sekondë. Ndërkohë, niveli i liqenit është ulur në 286 metra, nga 296 metra që është kuota maksimale.
Rënia e prurjeve ka ndikuar drejtpërdrejt në rezervat ujore të hidrocentraleve kryesore të vendit. Situata paraqitet më e ndjeshme në hidrocentralin e Fierzës, ku përveç mungesës së reshjeve, ulja e nivelit të ujit lidhet edhe me prodhimin e energjisë elektrike.
Sipas parashikimeve meteorologjike, në javët në vijim nuk priten reshje të konsiderueshme, ndërsa temperaturat e larta do të mbeten prezente edhe gjatë muajit gusht. Kjo situatë po ushtron presion mbi sistemin energjetik, duke bërë që Korporata Elektroenergjetike Shqiptare të mbulojë një pjesë të nevojave përmes blerjes së energjisë në tregjet ndërkombëtare.
Përballë këtyre zhvillimeve, institucionet u bëjnë thirrje qytetarëve të përdorin energjinë elektrike me kursim dhe përgjegjësi. Sipas tyre, ulja e konsumit të panevojshëm ndihmon në përballimin e kësaj periudhe të vështirë dhe në garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike.
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