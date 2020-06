Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur sot se ai pas mbarimit të mandatit si kreu i shtetit nuk do jetë më pjesë e politikës aktive.

Në një intervistë në Syri Tv, Thaçi u shpreh se për pak muaj mbaron mandati i tij si President dhe nuk do kandidojë më për këtë post.

Por ai shtoi se nuk do i rikthehet politikës aktive, por do vijojë jetën si qytetarë i thjeshtë e kërkon që të zgjohet në mëngjes e mos të veshë kostumin e të shkojë në zyrë.

“Unë nuk do jem kandidat për president në zgjedhjet e ardhshme. Pas disa muajsh nuk do mendoj se do rikandidohem për president. Do kem një jetë tjetër.

Është e mjaftueshme pas dy dekadash me përgjegjësi politike. Unë largohem në rrethana kur vendi është në drejtimin e duhur”, ishte ky premtimi i Thaçit.

/a.r