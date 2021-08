Teuta ka këtë të enjte një takim me historinë, pasi do të përballet në një sfidë shumë të rëndësishme në arenën ndërkombëtare ndaj Shamrok Rovers të Irlandës. Ndeshja e parë është mbyllur me fitoren 1-0 të irlandezëve, ndaj çdo gjë është e mundur për durrsakët të cilët shpresojnë që të sigurojnë një biletë për në play-off të Ligës së Konferencës.