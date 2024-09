Astrologjia shpesh jep përgjigje ose të dhëna për ngjarje të rëndësishme në jetën tonë, duke përfshirë marrëdhëniet e dashurisë. Tetori i këtij viti sjell sfida për disa shenja të zodiakut, të cilat preken nga energjitë kozmike dhe mund të përballen me vështirësi apo edhe ndarje.

Demi

Demi do të testohet në lidhje dashurie gjatë tetorit. Urani, planeti i ndryshimeve të papritura, së bashku me kundërshtimin mes Marsit dhe Venusit, sjellin trazira në marrëdhëniet e tyre. Edhe pse Demi njihen për besnikërinë e tyre, tensioni dhe zhgënjimi mund të çojnë në ndarje.

Kjo shkëputje do të jetë e nevojshme për shumë njerëz pasi ata i përkushtohen mirëqenies së tyre emocionale. Edhe pse ndarja do jetë e vështirë, do të hapë rrugën për fillime më të mira dhe më harmonike në të ardhmen.

Luani

Luanët, të njohur për pasionin dhe intensitetin e tyre, do të përballen me sfida serioze në dashuri. Sheshi midis Diellit, sundimtarit të Luanit dhe Saturnit sjell kufizime dhe nxjerr në pah pakënaqësitë që grumbullohen në marrëdhënie.

Ata do të ndiejnë nevojën për liri dhe çlirim nga marrëdhëniet që nuk mbështesin më rritjen e tyre personale. Edhe pse ndarja do të jetë e dhimbshme, yjet tregojnë se ky proces do t’i ndihmojë ata të zbulojnë pika të reja të forta dhe të rishikojnë qëllimet e tyre të dashurisë.

Akrepi

Për Akrepat, tetori do të sjellë sfida emocionale pasi Plutoni, planeti i transformimit, u jep fund marrëdhënieve toksike dhe të tensionuara. Do të përballen me ndarje të vështira, plot ngarkesë emocionale.

Këto ndarje, edhe pse të dhimbshme, do t’i ndihmojnë ata të lënë pas të kaluarën dhe të hapin rrugën për marrëdhënie më të shëndetshme në të ardhmen.