Në të gjithë Shqipërinë po vijon zbatimi i Programit Kombëtar për Depistimin e Kancerit të Gjirit, duke ofruar mamografi falas për gratë e moshës 40-50 vjeç dhe ato mbi 50 vjeç, të targetuara si grup risku.
Deri më tani janë kryer 779 mamografi falas, në rang vendi. Këto të dhëna të publikuara nga Minsitria e Shëndetësisë janë të bazuara nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Operatori i Shërbimeve, të Kujdesit Shëndetësor (OShKSh).
Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala u ndal në një prej njësive të mamografive lëvizëse të stacionuar në sheshin “Nënë Tereza” në Tiranë, për të ndjekur nga afër procesin e kryerjes së mamografisë dhe sensibilizimin e qytetarëve mbi kryerjen e kontrollove, si dhe rëndësinë e diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit, për të rritur shanset për trajtim të suksesshëm dhe për të ulur vdekshmërinë nga kjo sëmundje.
Shërbimi i kryerjes së mamografisë ofrohet falas gjatë gjithë vitit në 16 poliklinika dhe spitalet në të gjithë vendin, si dhe në 2 njësitë e lëvizshme të mamografisë.
Përgjatë muajit tetor fashat janë të hapura në çdo spital dhe poliklinikë ku çdo grua mund të kryejë mamografinë në çdo kohë pa sistem referimi vetëm me anë të një mjeti identifikimi.
Aktualisht janë 16 aparatura të mamografisë stacionare që janë të shpërndara përkatësisht në spitalet në Tiranë, Dibër, Durrës, Elbasan, Berat, Korçë, Lezhë, Kukës, Vlorë Gjirokastër, Fier, Lushnje, Shkodër, si dhe 2 njësi të mamografive lëvizëse, të cilat janë në shërbim jo vetëm në tetor, por çdo ditë të vitit.
Mamografitë lëvizëse mundësojnë ofrimin e shërbimit për gratë e përfshira në Programin Kombëtar të Depistimit të Kancerit të gjirit sa më afër vendbanimit për zona të largëta urbane dhe rurale. Ky shërbim sigurohet nga Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetësor dhe Operatorit të Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor duke ofruar ekzaminime depistuese në të gjithë vendin bazuar në një kalendar kryesisht pranë zonave ku nuk ka mamografi fikse.
Në këtë proces janë të angazhuar në total 66 personel mjekësor, të cilët janë çdo ditë në gatishmëri të plotë plotë për të asistuarkryerjen mamografisë dhe kontrollit pasi çdo ditë e jetës vlen.
