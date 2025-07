Tetë pengje të gjallë do të lirohen në ditën e parë të armëpushimit, ndërsa dy të tjerë në ditën e 50-të. Kështu parashikohet në draft-marrëveshjen e përgatitur nga Katari, bazuar në propozimin e të dërguarit amerikan Steve Witkoff, sipas asaj që shkruan gazeta izraelite Haaretz, e cila ka parë një kopje të dokumentit.

Sa i përket kthimit të trupave të pengjeve të vrarë, dokumenti parashikon një proces të ndarë në faza: pesë trupa do të dorëzohen në ditën e shtatë të armëpushimit, pesë të tjerë në ditën e 30-të dhe të fundit, tetë trupa, në ditën e 60-të.

Sipas kësaj marrëveshjeje, pritet që pikërisht presidenti amerikan Donald Trump të shpallë zyrtarisht arritjen e marrëveshjes për armëpushimin midis Izraelit dhe Hamasit në Rripin e Gazës.

“SHBA dhe presidenti Trump angazhohen të punojnë për të siguruar që negociatat të vijojnë me mirëbesim deri në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare,” thuhet në dokument.

“Presidenti është serioz në lidhje me angazhimin e palëve ndaj marrëveshjes së armëpushimit dhe këmbëngul që negociatat gjatë armëpushimit të përkohshëm të përfundojnë me sukses me një marrëveshje midis palëve,” theksohet më tej.