Shumica e prindërve përpiqen të kenë vazhdimisht një marrëdhënie të mirë me fëmijët e tyre. Për shumë prindër, mund të jetë shqetësuese dhe konfuze kur një fëmijë fillon të veprojë në distancë.

Kuptimi i arsyeve pas kësaj sjelljeje mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve dhe forcimin e marrëdhënieve, por gjithashtu të jeni të përgatitur nëse kjo ndodh përsëri në të ardhmen.

Në vijim janë theksuar disa arsye të mundshme, për shkak të të cilave sjellja e fëmijëve largohet nga prindërit e tyre.

Ndryshimet në fazat e zhvillimit

Fëmijët kalojnë nëpër faza të ndryshme zhvillimi që mund të ndikojnë në sjelljen e tyre. Ndërsa rriten, ata kërkojnë më shumë pavarësi, e cila ndonjëherë mund të perceptohet si distancim. Është një pjesë e natyrshme e rritjes dhe nuk është domosdoshmërisht një reflektim i marrëdhënies midis prindërve dhe fëmijëve. Respektoni nevojën e tyre për hapësirë ​​duke mbetur në dispozicion për mbështetje dhe udhëzime.

Shqetësim emocional

Stresi emocional, qoftë nga problemet familjare, miqësia apo shkolla, mund t’i bëjë fëmijët të tërhiqen. Ata mund të mos dinë të shprehin ndjenjat e tyre, gjë që çon në sjellje të largëta. Krijoni një mjedis të sigurt dhe të hapur ku fëmija juaj mund të flasë për ndjenjat e tij pa gjykuar.

Presioni akademik

Stresi i lidhur me shkollën, si detyrat e shtëpisë, provimet ose konkurrenca e bashkëmoshatarëve, mund t’i bëjë fëmijët të ndihen të mbingarkuar dhe t’i bëjnë ata të tërhiqen. Prindërit duhet të inkurajojnë një ekuilibër të shëndetshëm midis të mësuarit dhe aktiviteteve të kohës së lirë dhe të ofrojnë ndihmë me detyrat e shkollës kur është e nevojshme, raporton The Times of India.

Sfidat sociale

Problemet me miqtë apo dinamikat sociale në shkollë mund të ndikojnë ndjeshëm në disponimin dhe sjelljen e fëmijës. Abuzimi në veçanti mund të çojë në tërheqje dhe izolim. Angazhohuni në biseda të rregullta për jetën e tyre shoqërore dhe jini vigjilent për shenjat e ngacmimit ose ankthit social.

Teknologjia dhe koha e ekranit

Përdorimi i tepërt i mediave sociale mund të krijojë një pengesë virtuale mes jush dhe fëmijës suaj. Ata mund të preferojnë të kalojnë kohë në internet sesa të komunikojnë me familjen e tyre. Vendosni kufij të shëndetshëm për kohën para ekranit dhe inkurajoni aktivitete që inkurajojnë ndërveprimin ballë për ballë.

Probleme me shëndetin fizik

Problemet shëndetësore, qofshin ato të vogla apo serioze, mund të ndikojnë në nivelin e energjisë dhe humorin e fëmijës, duke e bërë atë të largët. Si prind, bëni kontrolle të rregullta mjekësore për fëmijët dhe jini vigjilentë për çdo shenjë sëmundjeje ose lodhjeje, raporton The Times of India.

Ndryshoni në shtëpi

Dinamika familjare, si ardhja e një vëllai ose motre të re, divorci ose zhvendosja në një shtëpi të re, mund të prishin ndjenjën e stabilitetit të fëmijës dhe ta bëjnë atë të tërhiqet. Angazhojini ata në diskutime rreth ndryshimit dhe sigurojini për t’i ndihmuar të ndihen të sigurt dhe të përfshirë.

Mungesa e kohës cilësore

Oraret e ngarkuara mund të rezultojnë në kohë më pak cilësore për prindërit dhe fëmijët për të kaluar së bashku, gjë që mund ta bëjë fëmijën të ndihet i lënë pas dore ose më pak i rëndësishëm. Jepini përparësi kalimit të kohës cilësore me fëmijën tuaj, duke u angazhuar në aktivitete që i pëlqejnë dhe duke treguar një interes të vërtetë për jetën e tyre.