Presidenti rus Vladimir Putin ka kaluar tre vitet e fundit duke mohuar legjitimitetin e Volodymyr Zelensky-t si lider i Ukrainës. Prandaj, ndoshta jo rastësisht, ndërsa Trump doli nga samiti i Alaskës duke premtuar një takim të ardhshëm trilateral, Kremlini mohoi se kjo temë ishte diskutuar.
Një gazetar rus, që foli për CNN në kushte anonimiteti, tha se një takim i tillë “nuk ka asnjë rëndësi për zgjidhjen e konfliktit”.
“Është thjesht një foto, nëse fotoja është e nevojshme, do ta bëjmë. Por nuk ka lidhje me pikat kyçe dhe zgjidhjen reale,” – theksoi ai.
Putin e shfrytëzoi krizën e legjitimitetit të Zelensky-t
Vitin e kaluar, Putin e përdori anulimin e zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë, në përfundim të mandatit 5-vjeçar të Zelensky-t, si argument kundër tij. Sipas ligjit ukrainas, zgjedhjet nuk mund të mbahen gjatë gjendjes së luftës, e cila u shpall pas pushtimit të plotë rus në shkurt 2022.
“Por me kë të negociojmë?” – pyeti Putin. “Sigurisht që e kuptojmë se legjitimiteti i kreut aktual të shtetit ka përfunduar“, shtoi ai.
Një javë para samitit të Alaskës, Putin tha se nuk kishte “asgjë kundër” një takimi me Zelensky-n, por vetëm nëse plotësohen “disa kushte”.
Kushtet ruse
Nëse udhëhiqemi nga “Memorandumi i paqes” i publikuar nga Rusia në qershor, kushtet mund të përfshijnë që Ukraina të zhvillojë zgjedhje përpara se të nënshkruajë një traktat paqeje, duke e kthyer Zelensky-n në një kartë negociuese.
Ish-diplomati rus Boris Bondarev thotë se Putin do të pranojë takimin vetëm nëse mendon se do të arrijë paqe në kushtet e tij.
“Ndryshe nga Trump dhe Europa, Putini është për rezultatin, jo për shfaqje pa asnjë produkt konkret,” shkruan CNN. “Në momentin që Zelensky dorëzohet, ai bëhet sërish plotësisht legjitim”, thuhet më tej.
Leave a Reply