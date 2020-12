Zëvendës ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli foli dhe për kufizimet gjatë festave të fundvitit. Ajo tha se nuk do të lejohen grumbullimet më shumë se 10 persona.

Por Rakacolli deklaroi se në varësi të zhvillimit të situatës do të vendosin më pas nëse do të lehtësojnë masat ose jo.

“Ne jemi disa javë larg krishtlindjeve dhe shohim që situata po vijon e njëjtë. Do shohim se si do shkojmë më vonë. Nëse do ndryshojmë për më mirë, nëse qytetarët bashkëpunojnë me autoritetet këto masa do ndryshojnë për mirë. Nëse ato do ndryshojnë për keq atëherë do të qëndrojnë në fuqi” – tha Rakacolli.

Zvendës ministrja Racakolli, deklaroi se shumë shpejt do të vijnë testet e shpejta.

“Testet e shpejta do të vijnë në Shqipëri brenda muajit dhjetor. Më pas do të shohim se si do të vijojë procedura e shpërndarjes“, tha ajo.

g.kosovari