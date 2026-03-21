Problemet me veshin e brendshëm, të cilat shpesh shfaqen me marramendje si një nga shenjat e para, janë mjaft të përhapura në popullatë.
Megjithatë, sipas mjekëve specialistë, jo çdo problem me ekuilibrin ka si shkak kryesor veshin e brendshëm.
“Veshi i brendshëm është një nga receptorët e ekuilibrit, pra njerëzit që kanë probleme me ekuilibrin jo detyrimisht kanë probleme me veshin e brendshëm dhe kjo është e rëndësishme sepse ne shikojmë një numër të lartë njerëzish me marrje mendsh, jo të gjithë kanë probleme orl, mund të jenë probleme me sytë, neurologjike, problemet e trurit etj”, tha Brikena Qirjazi, shefe e ORL në QSUT.
Ndërsa më parë vlerësimi i këtyre pacientëve bëhej kryesisht në mënyrë klinike dhe përmes ekzaminimeve imazherike, tashmë në QSUT ka nisur funksionimi i kabinetit vestibular, ku do të kryhen një sërë testimesh për të përcaktuar diagnozën e saktë.
“QSUT për disa dekada i ka munguar ky vlerësim, pra vlerësimi i pacientëve bëhej thjeshtë me anën klinike dhe me vlerësimet imazherike. Ne tashmë nëpërmjet këtij kabineti në të cilin bëhet më shumë se një test, bëhen 5-6 teste, arrimë që të evidentojmë me detaje nëse problemi është apo jo i veshit të brendshëm dhe nëse është i veshit të brendshëm, cili pjesë e ka problemin dhe kjo pastaj do të udhëheqi trajtimin, rehabilitimin e pacientit dhe moshallakatjen e tij”, shtoi Qirjazi.
Për më shumë, shefja e shërbimit ORL, Brikena Qirjazi shpjegon në një intervistë për Vizion Plus se cilat janë këto teste, si kryhen dhe çfarë trajtimi duhet të ndjekë pacienti pas testimit.
“Në këtë kabinet kryhen disa lloje testimesh, testimi më i vjetër që ka qenë bërë dhe më parë në QSUT është prova kalorike që bëhet duke ngacmuar veshin me ujë të ngrohët dhe ujë të ftohtë, karrigia rrotulluese është një lloj testimi tjetër, vhiti është prapë një testim që kontrollon kanalet që janë në veshin e brendshëm, pastaj janë dhe një tufë të tjerash ekzaminimesh që kontrollojnë lëvizjet e syrit. Është një ekzaminim shumë i gjatë mund të zgjasi rreth një orë. Është një ekzaminim që ndonjëherë i shkakton të përziera dhe të vjella pacientit. Pas diagnostikimit ka disa trajtime të cilat sigurisht varen nga shkaku. Në fakt në disa raste do të kishte sens të bëhej dhe trajtimi vestibular i cili në shqipëri nuk është shumë i specifikuar ose specializuar. Rehabilitimi vestibular bëhet nga fizioterapeutët nënkupton një grup ushtrimesh të cilat ndërttohen në mënyrë të invidualizuar në varësi të problemti që ka pacienti”, tha më tej ajo.
Sipas të dhënave nga QSUT, rreth 1/3 e urgjencave të ORL-së përbëhet nga pacientë që paraqiten me marrje mendsh.
