Arrestohet pas disa orësh 19-vjeçari Emiljano Sali.

Ai akuzohet se ka qëlluar me armë në ajër duke terrorizuar banorët e lagjes në Korçë.

Ngjarja e rëndë ndodhi paraditen e sotme në lagjen nr. 17 të qytetit juglindor.

Banorët denoncuan në policia të shtënat që dëgjuan, ndërsa policia pas hetimeve nisi kërkimet, duke prangosur disa orë pas ngjarjes 19-vjeçarin.

Sali akuzohet se ka qëlluar me armë në ajër, pas konfliktit që kishte pasur me dy të tjerë, me qëllim për t’i kanosur.

Qëlloi në ajër me armë zjarri, kapet dhe arrestohet autori i dyshuar i ngjarjes së ndodhur paraditen e sotme në lagjen nr. 17, Korçë.

Sekuestrohet arma e zjarrit tip automatike, të cilën e posedonte pa leje.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Korçë, në vijim të punës për zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjes së ndodhur ditën e sotme në lagjen nr. 17, Korçë, si edhe nga informacione të siguruara në rrugë policore, bënë të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit E. S., 19 vjeç, banues në Korçë.

Shtetasi i mësipërm, u kap nga forcat e policisë në lagjen nr. 9, Korçë, me mjetin tip “Benz”, i cili për t’iu shmangur përgjegjësisë ligjore, kishte hedhur armën e zjarrit tip automatike, që dyshohet se përdori në ngjarje, në një depozitë uji.

Arma e zjarrit së bashku me automjetin u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet në ngarkim të tij i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë për veprime të mëtejshme.