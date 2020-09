Policia e Elbasanit jep informacion zyrtar lidhur me të shtënat me armë të ndodhura mesditën e sotme ndaj uniformave blu.

Bëhet me dije se rreth orës 13:20, në lagjen “11 Nëntori”, Elbasan shtetasja F. Zhidru, ka patur një konflikt me bashkëshortin e saj, shtetasin Lefter Zhidru, 71 vjeç, i cili në momentin që ka shkuar policia është futur në banesë dhe ka qëlluar dhe vijon të qëllojë me armë zjarri kallashnikov në drejtim të forcave të policisë.

Forcat Shqiponja dhe Patrullat e Përgjithshme janë pozicionuar dhe kanë vendosur perimetrin e sigurisë dhe vijojnë t’i bëjnë thirrje këtij shtetasi të dorëzohet, i cili vijon të bëjë rezistencë duke qëlluar vazhdimisht në drejtim të policisë.

Si pasojë e të shtënave janë plagosur jashtë rrezikut për jetën dy persona, Ledio Saraçi, 22 vjeç dhe Adenauer Kondraxhi, 21 vjeç, kalimtarë të rastit, në momentin që ky shtetas ka filluar të qëllonte me armë në drejtim të Policisë.

Në ndihmë të policisë lokale janë nisur menjëherë forcat e FNSH dhe të RENEA-s, për të bërë neutralizimin dhe kapjen e shtetasit që vijon të qëllojë me armë në drejtim të Policisë.

I dyshuari Lefter Zhidru vijon të qëllojë me armë duke bërë rezistencë edhe pas thirrjeve të pandërprera të Policisë.

Banesa nga e cila po qëllon i moshuari është e rrethuar dhe policia ka vendosur një perimetër të gjerë rrethimi, për të parandaluar dëmtimin e kalimtarëve të tjerë të rastit.

/a.r