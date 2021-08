Shqipëria rrezikohet nga celula terroristë të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, shpallur në 2019 nga SHBA si njëra prej 65 organizatave terroriste në glob. Ky është përfundimi në të cilin kanë dalë SHBA-të, që së fundmi kanë përditësuar dhe të dhënat për Shqipërinë në lidhje me terrorizmin.

Agjencia e Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohur ndryshe si CIA, shkruan në faqen zyrtare se këto organizata janë të prirura të kryejnë sulme në të gjithë botën nëse udhëheqësit e tyre iranianë e shohin të arsyeshme.

Çfarë shkruhet në faqen e CIA-s

Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC)/Forca e Kodit

Kjo organizatë u formua në maj 1979, menjëherë pas rënies së Shah Mohammad Reza PAHLAVI, pasi të majtët, nacionalistët dhe islamistët kërkuan për pushtet; ndërsa kryeministri i përkohshëm kontrollonte qeverinë dhe institucionet shtetërore, si ushtria, pasuesit e Ayatollah Ruhollah KHOMEINI organizuan kundërpeshë, përfshirë IRGC, për të mbrojtur revolucionin islamik; struktura komanduese e IRGC -së anashkaloi presidentin e zgjedhur dhe shkoi drejtpërdrejt në KHOMEINI; Lufta Iran-Irak (1980-88) e transformoi IRGC-në në një forcë luftarake konvencionale me forcat e saj tokësore, ajrore, detare dhe speciale, plus kontroll mbi forcat strategjike të raketave dhe raketave të Iranit; që nga viti 2020, IRGC është shumë i institucionalizuar dhe një forcë ushtarake paralele me forcat e armatosura të rregullta të Iranit (Artesh).

Kjo organizatë është e përfshirë shumë në sigurinë e brendshme dhe ka ndikim të rëndësishëm në sferat politike dhe ekonomike të shoqërisë iraniane, si dhe politikën e jashtme të Iranit. Forcat e saj të operacioneve speciale njihen si Forca Quods e specializuar në misionet e huaja, duke ofruar këshilla, financime, udhëzime, mbështetje materiale, trajnime dhe armë për militantët në vende të tilla si Afganistani, Iraku, Siria dhe Jemeni, si dhe grupet ekstremiste, duke përfshirë HAMAS, Hizballah, Kata’ib Hizballah dhe Xhihadin Islamik Palestinez. Kanë si qëllim të mbrojnë revolucionin islamik të Iranit dhe shtetin; përhapjen e ndikimit iranian/shiit; ofrimin e një sigurie të brendshme, përfshirë kontrollin e kufirit, zbatimin e ligjit dhe shtypjen e kundërshtimit të brendshëm. Ndikojnë në politikën, ekonominë dhe politikën e jashtme të Iranit

Gjeneral Hossein SALAMI është komandanti i IRGC -së; Gjeneral Brigade Ismail QAANI është komandant i Forcës së Quods; të organizuar sipas linjave të një force ushtarake tradicionale konvencionale me Forcat Tokësore, Marinën (përfshin marinsat), Forcën Ajrore (përfshin forcat raketore strategjike), Komandën Kibernetike, Forcën Quods (operacione speciale) dhe Forcat Paraushtarake Basij (aka Ushtria Popullore e Mobilizimit)

Janë me seli në Teheran; aktiv në të gjithë Iranin dhe rajonin e Lindjes së Mesme, si dhe Afganistanin, Gazën, Irakun, Libanin, Sirinë dhe Jemenin; kanë një aftësi mbarëbotërore për të kryer sulme nëse udhëheqja iraniane e sheh të përshtatshme. Vitet e fundit, planifikimi i Forcës Qods për sulmet terroriste është zbuluar dhe ndërprerë në një numër vendesh në mbarë botën, përfshirë Shqipërinë, Bahreinin, Belgjikën, Bosnjën, Bullgarinë, Danimarkën, Francën, Gjermaninë, Keninë, Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara

Por në këto rreshta nuk flitet për ngjarjen konkrete të pikasjes së forcave Qods në Shqipëri. Në muajin tetor të vitit 2019 në Shqipëri, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu doli para mediave ku njoftoi se Policia kishte zbuluar një celulë terroriste që ka tentuar të kryejë një akt të rëndë terrorist në mars të vitit 2018 në festën e Sulltan Novruz.

Koka e grupit ishte një operativ i Forcave QUODS, i njohur si PEYMAN, ndërsa tri janë bashkëpunëtorët e tij, Abdolkhalegh MALEK ZADEH, i datëlindjes 21 Prill 1979. Njihet si “Ferhat”. Erwin ARAM, i datëlindjes 13 Korrik 1974. Njihet si “Alireza NAGHASHZADEH” dhe Abdulselam TURGUT, i datëlindjes 27 Maj 1967. Sulmi që ata kishin programuar për të kryer në festën e Sulltan Novruzit, ishte organizuar nga Erwin ARAM dhe Abdulselam TURGUT. Aram ishte dërguar në Shqipëri për të marrë informacion.

Dy iranianët e dyshuar që do të kryenin sulmin u kapën në ambientet e Kryegjyshatës Botërore Bektashiane pak përpara nisjes së ceremonisë festive të Sulltan Nevruzit në 22 mars të vitit 2018, dhe në atë moment, ata u justifikuan duke thënë se ishin gazetarë. Ata kishin ardhur në Shqipëri përmes aeroportit të Rinasit duke kaluar pa asnjë problem kontrollin policor. Ruajtja dhe survejimi i tyre është bërë pas sinjalizimit të ndërkombëtarëve dhe pas ndalimit dhe marrjes në pyetje u liruan, por serish u mbajtën nën vëzhgim duke sjellë zbulimin e rrjetit./m.j