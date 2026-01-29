Mazhoranca socialiste do t’i japë edhe një mundësi Partisë Demokratike për t’u bërë pjesë e Reformës Territoriale, duke vendosur ta presë në komision deri të hënën.
Sot, konferenca e kryetarëve u mblodh për të diskutuar propozimin e socialistëve për të ndryshuar përbërjen e komisionit të posaçëm të Reformës Territoriale, duke i hequr opozitës barazinë e anëtarëve dhe bashkëkryetarin.
Mazhoranca argumentoi se ky ndryshim është i nevojshëm për të zhbllokuar punën e komisionit, pasi opozita e ka bojkotuar atë.
Adelina Farrici nga shoqata e bashkive të Shqipërisë, në një lidhje të drejtpërdrejtë në edicionin qendror të lajmeve në “Vizion Plus” me gazetarin Roland Zili tha se opozita e ka detyrim të marrë pjesë në Komision, duke qenë se deputetët janë të mandatuarit e popullit.
Intervista e plotë
-Si e shikoni mënyrën se si po procedon komisioni i Reformës Territoriale i cili deri më sot nuk ka hedhur ende hapin e parë drejt një pune konkrete?
Farrici: Në momentin e krijimit të Komisionit të Reformës Administrative dhe Territoriale, ishte një moment optimist, pasi kishte gjithëpërfshirje politike. Është shumë e rëndësishme gjithëpërfshirja politike, pasi nuk do të donim që ky të ishte një proces i njëanshëm. Duhet të jetë një proces konsultues, një proces që adreson problematikat që janë evidentuar gjatë këtyre 10 viteve implementim të reformës së 2014.
-Ju po thoni që reforma duhet të marrë konsensusin e opozitës. A mund të procedojë PS e vetme nëse PD nuk shkon në komision të hënën?
Farrici: Secili nga deputetet e zgjedhur, qofshin përfaqësues të mazhoracës apo opozitës, janë persona që janë mandatuar dhe janë përfaqësues të një pjese të komunitetit. Nëse bëhet fjalë për vendimmarrje në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve është përgjegjësi e tyre të jenë pjesë. Nuk do të dëshironte askush që përsëri reforma të shikohet si e njëanshme ashtu siç ndodhi dhe në 2014. Është përgjegjësi e opozitës të jetë pjesë, të japë opinionet, rekomandimet e veta.
-Çfarë pritshmëri keni ju nga puna e këtij komisioni si shoqatë?
Farrici: Komisioni do vazhdojë të funksionojë. Koha është shumë e shkurtër, duhet një punë shumë intensive. Duhet një proces konsultues. Duhet të fillojë sa më shpejt punë në mënyrë që të kemi një rezultat konkret që të implementohet dhe zbatohet për zgjedhjet e ardhshme lokale.
-A do të përfshiheni ju si shoqatë me propozime konkrete?
Farrici: Ne do ta ndjekim këtë proces, do të dërgojmë rekomandimet tona, do jemi pjesë e tryezave konsultuese, do angazhojmë edhe ekspertë të ndryshëm.
-Cilat janë ndryshimet kryesore që duhet të sjellë kjo reformë sipas jush?
Farrici: Gjërat që janë artikuluar, që reforma e mëparshme nuk i arriti, një nga gjërat është demokracia lokale dhe përfaqësimi i zonave rurale. Duke qenë se i kemi paralelisht qoftë Reformën Territoriale, qoftë atë Zgjedhore, duhet të adresohet që te reforma zgjedhore që të kemi gjithëpërfaqësim të të gjitha zonave në këshillin bashkiak, pra të zgjedhurit të jenë edhe nga zonat rurale. E dyta është shërbimi ndaj qytetarëve. Të jetë një shërbim që shkon më parë qytetarëve. Kjo do realizohet nëpërmjet fuqizimit të Njësive Administrative. Kjo reformë do të shikohet si një reformë që do bëjë bashkitë funksionale.
