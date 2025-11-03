Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, nga Kuvendi, iu bëri sot thirrje grupeve parlamentare që të dërgojnë sa më shpejt emrat e përfaqësuesve të tyre në Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe atë Territoriale, në mënyrë që miratimi i tyre të bëhet në seancën plenare të së enjtes.
Sakaq, burime për A2 CNN bëjnë me dije se të premten pritet të zhvillohet mbledhja e parë e Komisionit të Posaçëm për Reformën Territoriale, që do të shënojë nisjen zyrtare të punës për ndarjen e re administrative të vendit.
Ndërkohë, Partia Demokratike ende nuk ka dorëzuar emrat e saj për përbërjen e Komisioneve të Posaçme, gjë që mund të ndikojë në ritmin e nisjes së punës së tyre.
Kujtojmë se ngritja e komisionit për Reformën Territoriale u votua në Parlament me 115 vota pro dhe 3 kundër të deputetëve Agron Shehaj, Erald Kapri dhe Redi Muçi. Në këtë Komision socialistët kanë 8 karriget e radhëve të maxhorancës, ndërsa demokratët kanë mbajtur 6 vende dhe ia kanë lënë dy aleatëve të tyre, një Fatmir Mediut dhe një Partisë së Lirisë.
