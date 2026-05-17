Deputetja e PS Aulona Bylykbashi tha për Newsroom se rishikimi i reformës territoriale të vitit 2015 synon përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, duke ruajtur anët pozitive të saj. Sipas saj, problematika kryesore lidhet me funksionimin e njësive administrative, ku në disa raste mungon delegimi i kompetencave për ofrimin e shërbimeve pranë qytetarëve. Bylykbashi theksoi se po shqyrtohen modele për standardizimin dhe konsolidimin e shërbimeve në të gjitha njësitë administrative.
” Arsyeja pse po bëhet reforma dhe po rishikohet ajo e 2015, ku përgjithësisht thonë që është një reformë pozitive dhe ka gjëra për t’u rregulluar. Ka një analizë të gjatë nga APS, ku kryesisht në disa njësi nuk shkon shërbimi, sepse kryetarët duhet të delegojnë kompetenca që qytetari ta marrë shërbimin tek njësia. Shumë të kënaqur janë qytetarët e atyre njësive ku janë deleguar kompetencat.
Të gjithë kemi një vëmendje të shtuar tek njësitë administrative për të gjetur një mënyrë për të qenë në formë të konsoliduar për dhënien e shërbimit, të mos jetë një çështje e fragmentarizuar. Po shohim opsione që shërbimi të jetë i standardizuar.” / abcnews.al /
Leave a Reply