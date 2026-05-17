Java e Europës u përmbyll me veprimtarinë tre-ditore “Terminal: Vini re, vini re!”, e cila e ktheu godinën e stacionit të trenit në Shkodër, prej vitesh jashtë funksionit, në një hapësirë arti dhe reflektimi.
Të pranishëm në këtë aktivitet ishin ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, drejtues të Hekurudhës Shqiptare dhe të tjerë.
Duke iu referuar simbolikës së stacioneve si vende largimi dhe emigrimi, ambasadori Gonzato theksoi se “Stacione të tilla mbartin histori largimi dhe emigrimi të qindra mijëra shqiptarëve. Por ka edhe shumë prej atyre që janë kthyer dhe jam i sigurt se do të vazhdojnë të kthehen, sepse vetëm kështu mund të japin kontributin e tyre për të ardhmen e Shqipërisë, një Shqipëri që, ashtu siç e dëshirojmë të gjithë, do të jetë pjesë e Bashkimit Europian.”
Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i Hekurudhës Shqiptare, Ergys Verdho, bëri të ditur:
“Besoj dhe shpresoj që në vitin 2030 të kemi një linjë që lidh Tiranën me Shkodrën dhe me Malin e Zi.”
Projekti artistik “Terminal: Vini re, vini re!”, i ideuar dhe organizuar nga këngëtarja Eda Zari dhe gazetarja Eda Elbasani, në bashkëpunim me artistë dhe kontribues të tjerë, e ktheu për disa ditë stacionin e heshtur të trenit në Shkodër në një hapësirë dialogu, reflektimi dhe shprese për rikthimin e trenit në jetën e qytetit.
