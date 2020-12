Qeveria shqiptare i ka dhuruar 250 mijë euro Kroacisë, si ndihmë pas tërmetit tragjik të ditës së djeshme me magnitudë 6.3 të shkallës rihter, që iu mori jetën 7 personave, ndërsa vijojnë kërkimet nën rrënoja.

Lajmin e bën të ditur vetë kryeministri Edi Rama, i cili thekson se sapo ka nënshkruar dekretin për dhurimin e kësaj shume për Kroacinë vëllazërore.

“Sapo nënshkrova dekretin e Qeverisë së Shqipërisë për t’i dhuruar 250 mijë euro Kroacisë vëllazërore për të ndihmuar në rilindjen e Petrinja, pas tërmetit shkatërrues. Kroacia është një shembull i rezistencës dhe një model për ne në transformimin e saj të mahnitshëm në një vend krenar të BE-së”, shkruan Rama.

Just signed the Government of Albania decree to donate 250k EURO to brotherly Croatia to help the rebirth of Petrinja after the devastating #earthquake! #Croatia is an example of resilience and a role model for us in its amazing transformation in a proud EU country 🇦🇱🤝🇭🇷 pic.twitter.com/P71enfTIVH

— Edi Rama (@ediramaal) December 30, 2020