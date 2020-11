Një vit pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit 2019, minisrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali ka folur në lidhje me procesin e rindërtimit.

Në një intervistë për “Ora Neës”, ministrja tha se aktualisht janë 3400 shtëpi individuale që po ndërtohen në kuadër të projektit të rindërtimit.

“Në dijeninë time janë 3400 shtëpi individuale që po ndërtohen. Këtë më duhet ta verifikoj. Ka kaluar vetëm një vit që nga ngjarja. Edhe vende të fuqishme që kanë pësuar dëme të tilla, nuk kanë dhënë shtëpi falas, por vetëm kredi të buta.”-tha ministrja.

Ndër të tjera, Spiropali tha; “Falë zoti që ishte Rama kryeministër që mori përsipër që të ndërtonte shtëpitë, shkollat dhe lagjet se të ishte ai gjumashi që keni ju për kryetar partie dhe ajo e maskës, ata jo projekte e buxhete që nuk do të kishte, por do të mbeteshin si ata të Shkodrës që nuk ju dhanë as dëmshpërblimet”./a.p