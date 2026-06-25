Më shumë se 10,000 persona u raportuan të zhdukur pas tërmetit që goditi Venezuelën gjatë natës, sipas të dhënave nga një faqe interneti e krijuar për të regjistruar personat e zhdukur, të cilat u ndanë në internet, përfshirë në Platformën X, nga udhëheqësit e opozitës venezueliane.
Sipas të dhënave nga ajo faqe interneti, deri në orën 5:40 të mëngjesit sipas kohës lokale (11:40 të mëngjesit sipas orës CET), më shumë se 10,000 njerëz ishin të zhdukur ose nuk kishin informacion të konfirmuar për fatin e tyre, raporton Sky News.
Të paktën 164 persona u vranë dhe 971 u plagosën në tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën, tha presidenti i përkohshëm i vendit, Delsey Rodriguez, raportoi Reuters.
Tërmete me magnitudë 7.5 dhe 7.2 të shkallës Rihter goditën vendin e Amerikës Latine dhe shkaktuan dëme të mëdha materiale.
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