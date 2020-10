Presidenti i Turqisë, Rexhep Taip Erdogan, ka reaguar pas tërmetit shkatërrimtar në Izmir. Në një postim në mediat sociale, Edrogan shprehet se e gjithë qeveria është me qytetarët që janë prekur nga tërmeti.

Më tej Presidenti shton se ka filluar puna për të marrë të gjitha masat e nevojshme për nisur operacionet në zonat e prekura.

“Ne jemi me qytetarët tanë të prekur nga tërmeti me të gjitha mundësitë e shtetit tonë. Ne morëm masa për të filluar punët e nevojshme në rajon me të gjitha institucionet dhe ministrat tanë të lidhur”, shkruan Edrogan.

Ky reagim vjen pak minuta pasi në Izmir u ndjenë lëkundje të forta me magniturë 7 të shkallës rihter, ku janë shkatërruar shumë ndërta.

/a.r