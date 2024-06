I pyetur nëse ndjen se kemi të bëjmë me një aktualitet të politikës që më shumë lidhet me personat sesa me axhendat, ai u shpreh: E vërteta është se ka shumë pragmatizëm sot. Marrëveshja jonë me Italinë nuk kishte lidhje me pritshmërinë e zgjedhjeve me PE. Çështja e emigracionit për Melonin ka qenë një kartë e rëndësishme në fushatën e saj kur u zgjodh në Itali. Është një nga ato që ne i themi, fjalë e mbajtur!/m.j