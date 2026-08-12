Tërmeti i fuqishëm që goditi Kolumbinë ka shkaktuar pasoja të rënda jo vetëm për banorët dhe infrastrukturën, por edhe për një prej sektorëve më të rëndësishëm të ekonomisë së vendit: kafenë.
Dëmtimi i rrugëve dhe ndërprerja e aksesit drejt portit të Buenaventurës kanë penguar transportin dhe eksportin e kafesë kolumbiane, duke ngritur shqetësime edhe në tregjet ndërkombëtare.
Tërmeti me magnitudë 7.4 goditi të hënën Kolumbinë perëndimore, me epiqendër pranë San José del Palmar, në departamentin e Chocó. Lëkundjet shkaktuan dëme të mëdha në disa zona dhe prekën infrastrukturën rrugore, duke e bërë më të vështirë lëvizjen e mallrave.
Një prej problemeve kryesore për industrinë e kafesë është ndërprerja e lidhjeve rrugore me Buenaventurën, porti kryesor në bregdetin e Paqësorit për eksportet kolumbiane.
Rrëshqitjet e tokës dhe dëmtimet në rrugët kryesore kanë penguar lëvizjen e kamionëve që transportojnë kafenë drejt portit. Si pasojë, një pjesë e rëndësishme e zinxhirit të furnizimit është ngadalësuar ose ndërprerë. Sipas raportimeve të industrisë, eksportet janë prekur drejtpërdrejt nga bllokimi i kësaj rruge strategjike.
Problemi nuk kufizohet vetëm te zona e goditur drejtpërdrejt nga tërmeti. Edhe prodhuesit në rajone të tjera të rëndësishme të kafesë po përballen me vështirësi për të transportuar prodhimin drejt porteve dhe qendrave të përpunimit.
Kolumbia është një prej prodhuesve kryesorë të kafesë në botë dhe veçanërisht e njohur për kafenë Arabica me cilësi të lartë.
Pikërisht për këtë arsye, çdo ndërprerje e eksporteve nga vendi mund të ketë ndikim në tregjet ndërkombëtare. Raportimet e fundit tregojnë se kontratat e kafesë Arabica në tregjet amerikane janë përballur me rritje të çmimeve, ndërsa tregtarët shqetësohen për mundësinë e mungesave në furnizim nëse bllokimet zgjasin.
Kjo situatë vjen në një moment delikat për tregun global të kafesë, i cili tashmë është i ekspozuar ndaj ndryshimeve të motit, problemeve të prodhimit dhe luhatjeve të çmimeve.
Pasojat mund të shkojnë përtej Kolumbisë. Nëse transporti dhe eksportet nuk rikthehen shpejt në normalitet, vonesat mund të prekin kompanitë që importojnë kafe kolumbiane në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Eksportuesit përballen me nevojën për të gjetur rrugë alternative drejt porteve të tjera, ndërsa autoritetet po punojnë për të rikthyer qarkullimin në zonat e prekura nga rrëshqitjet e dheut dhe dëmtimet e infrastrukturës.
Kriza nuk është vetëm ekonomike. Industria e kafesë përbën burim jetese për një numër të madh familjesh në zonat rurale të Kolumbisë. Për fermerët, përpunuesit dhe transportuesit, bllokimi i rrugëve nënkupton vështirësi në dërgimin e prodhimit, vonesa në pagesa dhe pasiguri për të ardhurat. Tërmeti ka sjellë ndërkohë një krizë të gjerë humanitare. Raportimet e fundit flasin për qindra viktima dhe mijëra të plagosur, ndërsa autoritetet vazhdojnë operacionet e kërkim-shpëtimit dhe vlerësimin e dëmeve.
Për konsumatorët në mbarë botën, shqetësimi kryesor është nëse kjo situatë do të përkthehet në rritje të çmimit të kafesë.
Një ndërprerje e përkohshme e transportit nuk do të thotë domosdoshmërisht mungesë e menjëhershme në dyqane, pasi tregu ka rezerva dhe mundësi për të përdorur rrugë alternative. Por nëse bllokimi i eksporteve zgjat, presioni mbi furnizimin mund të rritet dhe tregjet mund të reagojnë me çmime më të larta.
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