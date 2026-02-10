Lëkundje tërmeti janë ndjerë mbrëmjen e kësaj të marte në Kukës.
Tërmeti ra në zonën e Peskovës në Maqedoninë e Veriut, me magnitudë 4.8 ballë, por lëkundjet ndjerë edhe në Kosovë dhe Kukës.
