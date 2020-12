Tërmeti/ Haradinaj apel institucioneve: Nisni Task-Forcën e Ushtrisë së Kosovës drejt Kroacisë

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj i ka bërë thirrje institucioneve që të nis Taskë-Forcën për kërkim-shpëtim drejt Kroacisë̈ pas tërmeteve që ndodhën dy ditët e fundit atje, ku u shkaktuan dhe të vdekur.

Postimi i Haradinajt:

“Kroacia është në situatë kritike pas disa tërmeteve që ndodhën dy ditët e fundit. Si komb që kemi kaluar në të tilla situata me humbje njerëzore dhe shumë dëme materiale, kërkoj nga institucionet e Kosovës që të niset Task-Forca për kërkim-shpëtim e Ushtrisë së Kosovës drejt Kroacisë.

Në këto momente të vështira për popullin dhe institucionet e shtetit tonë mik, Kroacisë, shprehim ngushëllime familjeve që humbën të afërmit e tyre, dhe lutemi për shërimin e të lënduarëve. Mbetemi me shpresë se që kjo situatë e rëndë, të përfundojë me sa më pak viktima”, ka shkruar Haradinaj.