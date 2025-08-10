Një tërmet me magnitudë 6.1 të shkallës Rihter goditi Turqinë perëndimore, ndërsa lëkundjet u ndjenë në disa provinca.
Autoriteti i menaxhimit të fatkeqësive njoftoi se tërmeti me një thellësi prej 11 kilometrash u regjistrua rreth orës 19:53 me orën lokale në provincën Balikesir, pranë qytetit më të madh të Turqisë, Stambollit.
Dy persona mbetën të bllokuar në rrënojat e një ndërtese të shembur, sipas mediave lokale.
Kryebashkiaku i Sindirgi-t, Serkan Sak, tha se katër persona u shpëtuan nga një ndërtesë e shembur në qytet. Disa shtëpi u shembën gjithashtu në fshatin e afërt Golcuk, përfshirë edhe minaren e një xhamie.
Agjencia e Turqisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave tha se tërmeti u pasua nga disa lëkundje pasuese, përfshirë një me magnitudë 4.6, dhe u bëri thirrje qytetarëve të mos hyjnë në ndërtesat e dëmtuara.
