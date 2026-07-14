Zemërimi publik ndaj mënyrës se si qeveria venezuelase ka menaxhuar pasojat e dy tërmeteve vdekjeprurëse po rritet, ndërsa një nënë e pikëlluar u përball publikisht me djalin e ish-presidentit Nicolás Maduro, duke e akuzuar qeverinë për neglizhencë.
Gjatë një vizite në një kompleks banimi social pothuajse të shkatërruar, që mban emrin e Hugo Chávez, deputeti Nicolás Maduro Guerra u prit me protesta dhe thirrje zemërimi nga banorët.
“Unë nuk humba një kuzhinë! Unë humba vajzën!”, dëgjohet të thotë Damely Yaneth Díaz, një banore e Catia La Mar, një prej zonave më të prekura në bregdetin verior të Venezuelës.
“Duhet të arrestoheni të gjithë. Kjo ishte papërgjegjshmëri dhe duhet të paguani!”, i tha ajo deputetit, në skena të filmuara nga televizioni norvegjez TV2.
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Banorë të tjerë që ndodheshin aty e mbështetën gruan, duke u kërkuar gazetarëve evropianë të vazhdonin filmimin, pasi zyrtarët u përpoqën të ndërprisnin raportimin.
Videoja e përplasjes u përhap gjerësisht në rrjetet sociale dhe u kthye në simbol të zemërimit të shumë venezuelasve ndaj reagimit të qeverisë pas tërmeteve të 24 qershorit. Tërmetet shkatërruan dhjetëra ndërtesa në shtetin bregdetar La Guaira dhe shkaktuan dëme të mëdha edhe në kryeqytetin Caracas.
Qeveria njoftoi se numri zyrtar i viktimave ka arritur në 4,490 persona, por pritet të rritet më tej, pasi ekipet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë të nxjerrin trupa nga rrënojat.
Presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodríguez, aleate e afërt e Nicolás Maduro, i ka hedhur poshtë kritikat duke i cilësuar si pjesë të një fushate propagandistike kundër qeverisë. Ajo ka deklaruar se administrata dhe forcat e armatosura po punojnë “pa pushim” për të ndihmuar viktimat.
Megjithatë, Rodríguez është kritikuar se ka shmangur takimet publike me familjarët e viktimave dhe personave ende të zhdukur në zonat më të prekura si Caraballeda dhe Catia La Mar.
Gjatë një vizite në një bazë ushtarake, ajo deklaroi para trupave se kritikët “e mjerë” të qeverisë dhe ushtrisë “do të varrosen”, një koment që shkaktoi reagime të forta nga familjet që ende presin gjetjen e të afërmve të tyre.
Në zonat e shkatërruara të La Guairas, shumë banorë shprehin zemërim për faktin se, në orët dhe ditët kritike pas tërmeteve, shumë njerëz u detyruan të shpëtonin vetë familjarët e bllokuar nën rrënoja duke përdorur mjete primitive dhe duart e tyre.
Nicolás Maduro Guerra, 36 vjeç, u përpoq të qetësonte nënën e pikëlluar që e përballi për humbjen e vajzës së saj. I pyetur nëse e kuptonte zemërimin e saj ndaj qeverisë, ai tha se e kuptonte dhimbjen e saj dhe se nuk mund ta imagjinonte vuajtjen që ajo po kalonte.
Lidhur me akuzat se disa komplekse banimi të ndërtuara nga shteti ishin me cilësi të dobët, Maduro Guerra tha se edhe ndërtesa private ishin shembur. Kur u pyet nëse projektet qeveritare ishin ndërtuar siç duhet, ai u përgjigj: “Nuk e di, nuk jam arkitekt. Jam ekonomist.”
Kriza ka shtuar pakënaqësinë ndaj një regjimi që prej vitesh përballet me akuza për keqmenaxhim ekonomik, krizë humanitare dhe autoritarizëm.
Edhe në zona tradicionale të mbështetura nga qeveria, ku pati viktima, po shfaqet një zemërim i madh publik. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë ka vazhduar të mbështesë administratën e Rodríguez, duke dërguar rreth 1,000 trupa amerikane për të ndihmuar në operacionet e emergjencës.
Banorët vendas krahasojnë reagimin aktual me atë të Hugo Chávez gjatë përmbytjeve dhe rrëshqitjeve vdekjeprurëse të tokës në La Guaira në vitin 1999.
“Atëherë personi i parë që ishte këtu me çizme duke ndihmuar ishte Chávez. Kishte të metat e tij, si çdo njeri, por ai i donte njerëzit. Jo si këta që kemi sot,” tha Francisco González, një punëtor që po ndihmonte në nxjerrjen e sendeve nga ndërtesat e dëmtuara.
Ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet nën rrënoja, pakënaqësia ndaj qeverisë venezueliane po rritet dhe kriza humanitare rrezikon të kthehet në një krizë të re politike.
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