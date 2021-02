Inspektorati i Lartë të Drejtësisë administron në gjykata dosjet e lirimit me kusht të të dënuarave dhe nis shqyrtimin e tyre. Priten kërkesa të tjera për shkarkimin e magjistratëve që u kanë liruar vrasësit.

Krahas goditjes së grupit të Krujës nga SPAK, në zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani aktualisht janë hapur dhe po shqyrtohen dosjet e ‘nxehta’ të lirimit me kusht të të burgosurve të rrezikshëm, disa prej tyre të dënuar me burgim të përjetshëm për krime të rënda, por që sot kanë lënë qelitë ose kanë nisur lëvizjet për të fituar lirinë. Bazuar në një vendim të posaçëm të datës 11 shkurt 2020, fillimisht, Inspektorati i Lartë të Drejtësisë, u ka kërkuar gjykatave që të paraqesin dosjet e shqyrtimit të kërkesave të të dënuarve, për t’u liruar me kusht nga burgu. Kreu i ILD-së Artur Metani, përmes këtij dokumenti të ditëve të fundit, informon Kuvendin se aktualisht po shqyrtohen materialet e referuara nga gjykata për lirimet me kusht të të dënuarave.