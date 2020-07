Toka nuk po gjen qetësinë e duhur, të tjera lëkundje tëremti janë ndjerë pak minuta më parë në kryeqytet.

Siç raporton Qendra Evropiane e Tërmeteve, lëkundjet kanë qenë me magnitudë 3.1 të shkallës Rihter dhe me një thellësi zero kilometra.

Ndërkohë, EMSC raporton se epiqendra e tërmetit është regjistruar në Fushë-Krujë.

g.kosovari