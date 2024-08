Një tërmet me magnitudë 5 ballë është regjistruar në zonën e Cosentinos në Kalabri në orën 21:43, të mbrëmjes së djeshme, 3 km në perëndim të Pietrapaola (Cosenza), në një thellësi prej 21 km. Ngjarja sizmike është ndjerë në të gjithë Kalabrinë dhe në një zonë shumë të madhe që përfshin Pulian, Bazilikatën, Kampanian dhe Siçilinë.

Nga kontrollet e kryera nga mbrojtja civile nuk ka pasur dëmtime në njerëz apo sende. Për më tepër nuk pati asnjë thirrje emergjente nuk u raportua në dhomën e operacioneve të zjarrfikësve.

Tërmeti i madh shkaktoi skena paniku, veçanërisht në bregdetin Jon të Kalabrisë, në zonën e Crotone dhe në zonën e Catanzaro, ku u ndje me intensitet më të madh. Në Crotone, qytetarë të shumtë dolën në rrugë dhe shkuan në zonën e stadiumit, një hapësirë ​​e hapur, për t’u ndjerë më të sigurt. Edhe në Catanzaro, veçanërisht ata që jetojnë në apartamente në katet e sipërme, janë larguar nga shtëpitë e tyre.

“Njerëzit dolën në rrugë nga frika, por nuk pati dëme”, tha Manuela Labonia, kryebashkiaku i Pietrapaola, bashkia në epiqendrën e tërmetit të fortë që goditi Kalabrinë.

“Pas goditjes së parë pati një pasgoditje të dytë. Toka u drodh veçanërisht në pjesën kodrinore të qytetit, por edhe atje gjithçka është në rregull, nuk raportohet për dëme”, shtoi ai.

Presidenti i Rajonit të Kalabrisë Roberto Occhiuto tha se tërmeti i fortë ngjalli frikë dhe panik te njerëzit.

“Lëkundjet e forta u ndjenë në të gjithë Kalabrinë. Kaq shumë frikë, njerëz në rrugë dhe shqetësim i kuptueshëm. Makina rajonale e mbrojtjes civile, me ndihmën e zjarrfikësve, u vu menjëherë në lëvizje”, tha ai.

“Isha në rrugë. Në Kozencë tërmeti u ndje më pak i fortë se në pjesë të tjera të zonës. Në qytetin tonë nuk ka situata alarmante”, tha kryetari i bashkisë së Kozencës, Franz Caruso. “E di që ka pasur situata paniku të madh rreth Kozencës, por për momentin nuk ka situata alarmante”, shtoi ai.

Pikërisht në jug të zonës ku u regjistrua epiqendra e goditjes së fortë, midis Cirò dhe San Giovanni në Fiore, kohët e fundit ndodhën dy tërmete me magnitudë 4 ballë në 24 dhe 29 maj, brenda një sekuence sizmike me afërsisht 260 tërmete. Një tërmet i fortë me një magnitudë të vlerësuar prej 6.2 ka ndodhur në zonë më 25 prill 1836, i cili shkaktoi dëme në shumë vende deri në shkallën e dhjetë të shkallës MCS në lokalitetin Crosia (Cosenza).

Zona e prekur karakterizohet nga një rrezik i lartë sizmik, siç tregohet nga Harta e Rrezikut Sizmik të territorit kombëtar (MPS04) dhe nga tërmetet e forta që kanë ndodhur në të kaluarën. Harta e lëkundjeve sizmike e ngjarjes së sotme e llogaritur nga të dhënat e rrjeteve sizmike dhe akselerometri INGV dhe DPC tregon nivele të përllogaritura lëkundjesh deri në pothuajse shkallën V Mcs.

