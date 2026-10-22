Një tërmet me magnitudë 7 ballë goditi të enjten Tibetin e Kinës rreth orës 22:33 sipas orës lokale. Lajmin e konfirmoi Qendra e Rrjeteve të Tërmeteve të Kinës (CENC).
Epiqendra ishte në Nagqu, në Tibetin verior, në një thellësi prej 10 km dhe lartësia mesatare brenda 5 km nga epiqendra, treguan të dhënat e CENC.
Tërmeti u ndje qartë në zonën lokale. Epiqendra ishte rreth 400 km larg kryeqytetit tibetian, Lhasa. Deri tani nuk ka patur raportime për viktima ose dëme në ndërtesa.
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Burimi: Botë
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