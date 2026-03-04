Përshkallëzimi i konfliktit ushtarak mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit ka dërguar valë shoku në të gjithë sistemin financiar global. Shqetësimet për sigurinë e furnizimeve globale, të nxitura nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit—arteria më e rëndësishme në botë për tranzitin e naftës dhe gazit—kanë shkaktuar një rënie masive në tregjet e aksioneve dhe një rritje dramatike të kostove të energjisë.
Nga Evropa në Azi, investitorët po tërheqin kapitalet e tyre mes panikut, duke shënuar një nga ditët më të errëta për tregjet financiare këtë vit.
Evropa në “të kuqe”, Milano dhe Frankfurt udhëheqin humbjet
Tregjet evropiane të aksioneve kanë pësuar një goditje të rëndë, me indeksin referencë Stoxx 500 që ra me 3.1%, duke fshirë fitimet e muajve të fundit dhe duke u rikthyer në nivelet e janarit.
Bursa e Milanos (Piazza Affari) ishte ndër më të goditurat. Indeksi FTSE MIB u mbyll me një rënie të mprehtë prej 3.92% në 44,468 pikë. Paniku përfshiu veçanërisht sektorët e shërbimeve, energjisë dhe mallrave të luksit:
Moncler: -6.47%
Italgas: -6.3%
A2a: -6%
Brunello Cucinelli: -5.57%
Në një det humbjesh, vetëm pak kompani arritën të sfidojnë trendin, si Lottomatica (+3.32%) dhe Recordati (+1.3%). Peizazhi ishte po aq i zymtë në kryeqytetet e tjera evropiane. Madridi shënoi rënie prej 3.7%, Frankfurti 3.2%, Parisi 2.6% dhe Londra 2.5%.
Shpërthimi i çmimeve të energjisë
Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit ka paralizuar zinxhirin e furnizimit, duke nxitur baste strategjike nga tregtarët.
Çmimet u rritën ndjeshëm në Nju Jork me 7.13%, duke arritur në 76.31 dollarë për fuçi. Nafta bruto Brent shënoi gjithashtu rritje në 79.56 dollarë për fuçi.
Tregu evropian pa një rritje shpërthyese prej 32.12%, duke e çuar çmimin në 58.92 euro për megavat-orë.
Në mënyrë të pazakontë për kohë krizash, metalet e çmuara (të cilat zakonisht shërbejnë si strehë e sigurt) pësuan rënie. Ari humbi mbi 4% të vlerës (duke zbritur në rreth 5,075 dollarë për ons), ndërsa argjendi u rrëzua me mbi 12%. Ky fenomen shpjegohet me zhvendosjen masive të likuiditetit drejt aseteve energjetike dhe dollarit.
Tregu i obligacioneve dhe kriptomonedhat nën presion
Pasiguria ka rritur kërkesën për prime rreziku më të larta në borxhin sovran. Diferenca (spread) midis obligacioneve italiane (BTP) dhe atyre gjermane (Bund) u zgjerua në 69 pikë bazë. Rendimenti i obligacionit 10-vjeçar italian kërceu në 3.47%, ndërsa ai i Britanisë së Madhe arriti në 4.50%.
Edhe tregu i aseteve digjitale nuk shpëtoi nga turbulencat. Bitcoin pësoi një rënie prej 3.5%, duke zbritur në 67,000 dollarë, i ndjekur nga rënie të ngjashme në altcoins kryesorë si Cardano (-4%) dhe Solana (-3.6%).
Azia goditet rëndë, kolaps në Seul dhe Tokio
Efekti domino ishte tepër i dukshëm në tregjet aziatike, të cilat janë tejet të ndjeshme ndaj importeve të energjisë. Indeksi MSCI i Azisë së Paqësorit ra me 2.8%.
Goditjen më dramatike e mori Koreja e Jugut, ku indeksi Kospi u rrëzua me një shifër alarmante prej 7.24% (5,797.91 pikë). Në Japoni, indeksi Nikkei 225 mbylli seancën me një humbje prej 3.06%, i rënduar edhe nga zhvlerësimi i jenit kundrejt dollarit (157.20). Tregjet e Kinës dhe Indisë, përfshirë Shangain dhe Mumbain, po ashtu u mbyllën në territor negativ.
