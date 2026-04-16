Siria ka marrë kontrollin e plotë të të gjitha bazave ushtarake ku më parë ishin të vendosura forcat amerikane, duke shënuar fundin e një pranie që kishte nisur që prej vitit 2014 në kuadër të luftës kundër ISIS.
Konvoji i fundit me ushtarë dhe pajisje amerikane është larguar nga baza ajrore Qasrak, në guvernatoratin verilindor të Hasakah, duke i dorëzuar kontrollin ushtrisë siriane.
Autoritetet në Damask e cilësuan këtë zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt rivendosjes së sovranitetit të plotë në territorin e vendit. Sipas Ministrisë së Jashtme siriane, procesi i dorëzimit është kryer në koordinim me SHBA-në dhe pasqyron përpjekjet për vendosjen e një autoriteti të vetëm shtetëror, përfshirë zonat verilindore që për vite kishin qenë jashtë kontrollit të qeverisë.
Nga ana tjetër, Komanda Qendrore Amerikane konfirmoi se dorëzimi i bazave është përfunduar si pjesë e një “tranzicioni të planifikuar dhe të bazuar në kushte”.
Ky zhvillim vjen pas një marrëveshjeje të arritur mes qeverisë siriane dhe Forcave Demokratike Siriane (SDF), të udhëhequra nga kurdët, të cilat më herët kontrollonin zona të gjera në veri dhe lindje të vendit me mbështetjen e SHBA-së.
Sipas marrëveshjes, luftëtarët kurdë po integrohen në ushtrinë siriane, ndërsa forcat qeveritare kanë marrë kontrollin e qyteteve kryesore si Hasakah dhe Qamishli, si dhe të pikave kufitare dhe institucioneve shtetërore.
Tërheqja amerikane shihet edhe si pasojë e ndryshimit të rolit të Sirisë në rajon, pasi Damasku iu bashkua koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS-it në fund të vitit të kaluar, duke ndryshuar balancat dhe arsyetimin për praninë e mëtejshme ushtarake të SHBA-së.
