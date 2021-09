Presidenti i SHBA, Joe Biden ka lënë të hapur mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga vende të tjera pas Afganistanit.

Biden thotë se vendimi për Afganistanin nuk mbetet vetëm për atë vend.

Sipas Presidentit amerikan, do të përfundojë epoka e operacioneve të mëdha ushtarake ku SHBA ndërhynte për të ribërë vende të tjera.

‘’Ky vendim për Afganistanin nuk ka të bëjë vetëm me Afganistanin. Bëhet fjalë për përfundimin e një epoke të operacioneve të mëdha ushtarake për të ribërë vendet e tjera.’’- tha Biden.

Ndërkohë në mënyrë të ngjashme SHBA ka pasur ose ka trupa ushtarake edhe në vende si Vietnami Jugor, Kosova, Bosnje-Hercegovina dhe Haiti ku tërheqja e trupave mund të rindezë konfliktet.

/m.j

This decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It’s about ending an era of major military operations to remake other countries.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2021