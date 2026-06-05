Kryeministri Rama:
Patjetër që ajo që ndodhi me atë që u tërhoq zvarrë, është një gjë e neveritshme patjetër dhe nuk bën vaki, që nëse qeveria, se këtu e ka qeveria pjesën, nëse institucionet e pushtetit ekzekutiv janë të përziera me këto gjëra të shkarkojnë menjëherë drejtorin e Policisë, se po të ishte se Policia do ishte e ë vënë në funksion të kësaj gjësë, sepse këtu ka interesa që i mbulon pushteti i lartë nuk do ndodhni këto gjëra, nuk do i hiqej licenca kompanisë etj.
Jini të bindur për një gjë: Ne do ta bëjmë këtë projekt se s’bën dhe më këtë projekt Vlora nuk është më qyteti i Shqipërisë, Vlora është një destinacion i botës. Kjo është e sigurt. Ky investim që do të bëhet ën atë zona do të sjellë shume investime të tjera për të blerë pasuri të patundshme , shtëpi, apartamente, për të hapur bizës, për të bërë restorante. Është efekt zinxhir i jashtëzakonshëm, Mua kështu më vajti jeta: për çdo ndryshim.
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