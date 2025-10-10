Pas shtypjes brutale të protestave në të gjithë Serbinë muajin e kaluar nga policia, regjimi në pushtet në Beograd jo vetëm që ka nisur një ofensivë në mediat e huaja për të përmirësuar reputacionin e tij të njollosur, por gjithashtu ka dërguar një sërë letrash në institucionet evropiane dhe ambasadat e huaja në Serbi me të njëjtin objektiv.
Siç ka mësuar European Western Balkans nga burime diplomatike, në javët e fundit, letra nga autoritetet serbe kanë mbërritur rregullisht në adresa të ndryshme në vende dhe institucione evropiane, duke synuar të diskreditojnë studentët dhe qytetarët që marrin pjesë në protesta.
Këto letra justifikojnë veprimet e policisë si një përgjigje ndaj dhunës që dyshohet se është ushtruar nga protestuesit.
Një letër e tillë, e cila u publikua të mërkurën, iu dërgua nga Presidenti serb Aleksandar Vuçiç Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen më 21 gusht.
Përveç diskreditimit të studentëve dhe qytetarëve, Vuçiç pretendon në letër se protestat qytetare “paraqesin rreziqe jo vetëm për Serbinë, por edhe për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor në tërësi”. Shumë ekspertë në Serbi e interpretuan këtë mesazh të Vuçiçit si një kërcënim për BE-në, duke sugjeruar se ai është gati të provokojë destabilizim në rajon nëse administrata evropiane u ofron mbështetje më të hapur qytetarëve në rrugë.
Për të mbështetur pretendimet e tij se protestuesit ishin ata që po sillnin dhunë, Vuçiç përfshiu në fund të letrës një lidhje për një kanal në YouTube (Biblioteka e Dhunës), i cili ishte krijuar vetëm një ditë para se ai ta dërgonte letrën. Ajo përmban pamje video, të cilat qarkulluan edhe në mediat pro-qeveritare, të cilat tregojnë përplasje midis qytetarëve dhe policisë.
Vuçiç bashkëngjiti gjithashtu fotografi nga protestat që tregojnë skena të vandalizimit të zyrave të Partisë Progresive Serbe (SNS) në pushtet.
Fjalinë në të cilën Vuçiç paralajmëron se paqëndrueshmëria mund të përhapet në rajon, analistët e interpretojnë si një kërcënim të drejtpërdrejtë dhe të hapur.
“Ky është një kërcënim. Deri më tani, qeveria e tij ka qenë e përfshirë në paqëndrueshmëri në Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë. Ky është bilanci i tij i suksesit. Të gjithë në BE janë të vetëdijshëm se ai është i aftë të shkaktojë paqëndrueshmëri. Me këtë dënim, ai po kërcënon drejtpërdrejt dhe hapur stabilitetin rajonal”, tha Međak.
Tërbimi i Vuçiç u shfaq kundër Turqisë. Zyrtarët serbë reaguan me dënim të fortë ndaj dorëzimit të fundit të dronëve luftarakë “Skydagger” të prodhuar në Turqi në Prishtinë, blerje e cila do të forcojë ndjeshëm aftësitë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Nga ana tjetër, Vjosa Osmani, Presidentja e Kosovës, pohoi se Turqia kontribuoi në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Koha e dorëzimit të dronëve dhe reagimet e Serbisë përkuan gjithashtu me marrjen e fundit të komandës së Forcës së NATO-s në Kosovë (KFOR) nga Gjenerali Major Turk Özkan Ulutaş.
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç përsëriti ndjenjat e Gjuriqit. Më 8 tetor ai akuzoi Turqinë për shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, dhe për “destabilizim aktiv të Ballkanit Perëndimor”. Vuçiç madje sugjeroi që Turqia po “ëndërron përsëri të rivendosë Perandorinë Osmane”, një taktikë retorike që përdoret shpesh në Ballkan. Ai gjithashtu theksoi atë që e perceptoi si një standard të dyfishtë, duke pasur parasysh përpjekjet e vetë Serbisë për të modernizuar ushtrinë e saj përmes bashkëpunimit me vende si Rusia dhe Kina.
Vjosa Osmani i quajti deklaratat e Vuçiçit “të turpshme dhe hipokrite”, duke pasur parasysh lidhjet ushtarake të Serbisë me Rusinë, Kinën dhe Iranin. Megjithatë, në fjalimin për median më 9 tetor, Vuçiç ndryshoi disi retorikën e tij dhe e quajti Presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan “një udhëheqës të madh”. Për më tepër, Presidenti serb njoftoi se do të fliste me homologun e tij turk për dronët që ishin dorëzuar në Prishtinë. “Vitin e kaluar iu luta Erdoganit të ndalonte armatosjen e Prishtinës… Gjithashtu u kërkova amerikanëve të ndalonin së bëri këtë”, tha ai.
Mbërritja e “mijëra” dronëve turq u konfirmua nga Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, më 8 tetor. Ai deklaroi se kjo “forcon ndjeshëm aftësitë mbrojtëse të Kosovës dhe modernizon forcën e saj ushtarake”. Kurti sqaroi se dronët, të prodhuar nga kompania turke e mbrojtjes Baykar, mbërritën tre muaj përpara dorëzimit të tyre të planifikuar fillimisht në janar. Sipas Kurtit, këta avionë të rinj pa pilot do të operonin së bashku me flotën ekzistuese të sistemeve Baykar TB2 Bayraktar dhe Puma të SHBA-së në Kosovë, “duke kontribuar në përpjekjet e vazhdueshme për të ndërtuar dhe modernizuar ushtrinë përmes teknologjive të reja dhe taktikave bashkëkohore të luftimit”.
