“Tërbimi” i Ilir Metës në mbrojtje të ish-selisë së PD, si akt kundër Bashës

Akti i së premtes i presidentit Ilir Meta duke na u shfaqur si një roje i godinës shtetërore ku ndodhen dhe zyrat FRPD-së është i paprecedent në historinë e një shteti demokratik. Me tone kërcënuese, presidenti, që sipas Kushtetutës duhet të jetë mbi palët dhe të bëjë thirrje për qetësi, vetëpërmbajtje dhe tolerancë, paralajmëronte dhe i kërcënonte punonjësit e bashkisë që të largoheshin se ndryshe do t’i arrestonte personalisht në burg.

Mbetet enigmë fakti se si Meta ndodhej pikërisht aty në momentin kur policia bashkiake po kryente detyrën. Nuk ekziston ndonjë rast në botën demokratike ku një president të shkojë të mbrojë zyrat e një selie partie, kujtdo qoftë ajo, e partisë në pushtet apo e opozitës.

Imagjinoni për një moment sikur presidenti i Italisë, Sergio Matarella të shkonte të mbronte zyrat e Lëvizjes së Pesë Yjeve apo të Lega-s dhe se çfarë impakti do të kishte te italianët?

Godina që presidenti shkoi ta mbronte ka një histori të veçantë, pasi ajo dikur ka qenë selia e Partisë Demokratike, që dikur udhëhiqej nga Sali Berisha.

Po me urdhër të Berishës ajo kaloi në pronësi të bashkisë së Tiranës, pasi PD-ja do të zhvendosej te SHQUP-i, për shkak se një lider i ri siç ishte Lulzim Basha nuk mund ta kishte zyrën te selia që dikur personifikonte Berishën, pasi do të ngjante si hija e tij.

Të premten në vend që në mbrojtje të FRPD-së dhe selisë simbol i dikurshëm i PD-së, duhej të ishte Basha, ndodhi e kundërta, i pari doli Meta.

Kjo lëvizje duket si një sinjal i qartë ndaj Bashës, i cili shkoi pas Metës, dhe është ai i ‘kërcënimit’, i marrjes së rolit të liderit të opozitës.

Të atij lideri të opozitës që pretendon të jetë edhe kryeministër i ardhshëm, i cili fillimisht mbajti një deklaratë për mediat e kjo në emër të PD-së, më pas iu “mbush” mendja që të shfaqej te ish-selia e PD-së. Madje duke bërë edhe një akt duke grisur në mënyrë publike letrën për lirimin e selisë.

Ilir Meta prej kohësh ka përveshur mëngët duke hequr kostumin presidencial dhe bërë thirrje për rrëzimin e qeverisë, pra fushatë pro opozitës.

Nëse e djathta dhe LSI do të humbasin zgjedhjet e 25 prillit, Meta ka paralajmëruar publikisht Bashën se do t’ia marrë rolin e liderit të opozitës dhe do të jepte dorëheqjen si President. Basha në këtë fushatë, ndryshe nga e katër vite më parë, ka një dualitet jo me kryetaren ‘de jure’ të LSI-së, Monika Kryemadhin, por me Ilir Metën.

Kjo luftë bëhet edhe për thithjen e votave të të pavendosura, ku dukshëm ka edhe një rivalitet ndërmjet LSI-së dhe PD-së, konkurrojnë të vetëm në zgjedhjet e 25 prillit. (Shqip)