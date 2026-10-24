Nga Thoma Gëllçi
Rastësisht pashë një pjesë debati televiziv ku aktori Laert Vasili iu drejtua gazetarit Lutfi Dervishi me një pyetje shkatërruese: – Ti je proamerikan apo antiamerikan?
Dhe, meqenëse nuk mori përgjigjen që dëshironte, e përsëriti disa herë. Nuk po kuptoja ç’lidhje kishte proamerikanizmi apo antiamerikanizmi me temën e debatit. Por Laerti, pas disa përpjekjesh, më në fund e sqaroi mendimin e tij të thellë:
– Në Amerikë bëj numra ti, foli policit dhe shiko çfarë të gjen!
Tani gjithçka u bë e qartë. Sipas kësaj teorie të re të marrëdhënieve ndërkombëtare, nëse dënon dhunën e një polici amerikan, je antiamerikan. Nëse e mbron dhunën e tij, je proamerikan.
Por, meqenëse Laerti ndoshta Amerikën e njeh më shumë nga filmat sesa nga jeta e përditshme, po i tregoj një ngjarje të vërtetë. Madje, një ngjarje ku policët nuk luanin role dhe viktima nuk u ngrit pas përfundimit të xhirimeve.
Më 25 maj 2020, në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara, një polic i bardhë, Derek Chauvin, mbajti gjurin mbi qafën e një qytetari me ngjyrë, George Floyd, për më shumë se nëntë minuta. Floyd ishte i shtrirë në tokë, me duart e lidhura pas shpine. Nuk përbënte më asnjë rrezik për policët. Ai përsëriste se nuk merrte dot frymë. Polici nuk e hoqi gjurin dhe George Floyd vdiq.
Vdekja e tij shkaktoi protesta të mëdha në të gjithë Amerikën. Miliona qytetarë dolën në rrugë për të kundërshtuar dhunën policore dhe racizmin. Protestat u përhapën edhe në vende të tjera. Në shumicën e rasteve ishin paqësore, por pati edhe përplasje me policinë, djegie, shkatërrime dhe plaçkitje. Megjithatë, askush nuk mund ta fshinte arsyen që i kishte nxjerrë njerëzit në rrugë. Një polic kishte vrarë një qytetar duke përdorur forcë të paligjshme.
Polici u arrestua, u gjykua dhe u dënua me 22 vjet e gjashtë muaj burg për vrasjen e Floyd. Ai mori edhe një dënim federal me 21 vjet burg për shkeljen e të drejtave civile. Edhe tre policët e tjerë që ndodheshin pranë tij u dënuan, sepse nuk ndërhynë për të ndaluar kolegun dhe nuk i dhanë ndihmë viktimës.
Pra, në Amerikë mund të përfundosh në burg edhe kur je polic dhe ke përdorur dhunë të paligjshme. Dhe amerikanët që protestuan kundër vrasjes së Floyd nuk u shpallën antiamerikanë vetëm pse kërkonin ndëshkimin e policëve.
Kaq për t’i treguar një shembull Laert Vasilit dhe gjithë atyre që entuziazmohen sa herë shohin një polic që rreh demonstrues në Francë, Gjermani, Itali apo Amerikë. Shkelja e ligjit nga një polic i huaj nuk përbën leje për policinë shqiptare që të rrahë vajzat dhe djemtë që protestojnë në Tiranë.
Por prape nuk e kuptova dot nese ky aktori eshte proamerikan apo antiamerikan?
Po ti, o Qirjo Thoma, si shtetas amerikan, a je edhe ti, PROamerikan ?
Kunder kësajë qeverie je, e ke deklaruar botërisht.
Pse ?
Sepse nuk të mbrojti nga prokuror-gjykatesit plepistë. Punë reformë LESHI në drejtësi, që po i këput vetë Ramës, krahët, majtas dhe djathtas.
Prandaj ty, nuk kishte se si të të mbronte.
Cili është atdheu yt, Tom ?
Prandaj,
zër vënd,
në një vënd,
bëj shokë,
e bëj kuvënd,
Hu më hu,
Kujdes nga ndonjë
Gungë Kërcu.
O Gellc na more shembull sjelljen ekstreme me ngjarjen e Flloyd por ne themi a mundet nje qytetar amerikan te qelloj me gure,molotov ?llastiqe me vida dhe polici te rusje “ ropocionalitetin . Jo mor gellc se ligji i jep te dtejte policit ti gus plumbin ballit kur i rrexikohet jeta pa shkak